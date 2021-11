Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall

Oberhambach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 12. November, wurde ein 13-jähriger Junge schwer verletzt. Der Unfallfahrer flüchtete. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen und den Unfallverursacher.

Gegen 20.10 Uhr gingen drei Jungen auf der L 174 zwischen Ober- und Niederhambach am linken Fahrbahnrand. Als ihnen ein Fahrzeug entgegenkam überquerte einer der Jungen die Fahrbahn und wurde dort von einem Fahrzeug, welches in Richtung Niederhambach unterwegs war, erfasst und zu Boden geschleudert. Der Geschädigte erlitt schwere Verletzungen und musste auf der Intensivstation im Krankenhaus Birkenfeld behandelt werden. Er befindet sich immer noch in ärztlicher Behandlung. Der unfallbeteiligte Fahrzeugführer hielt an der Unfallstelle an und sprach mit den Kindern. Er entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Daten des Unfallbeteiligten liegen nicht vor. Der Beteiligte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Birkenfeld zu melden. Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug dürfte es sich um einen dunklen Kleinwagen, ähnlich eines Renault Twingo oder Smart, handeln. Durch den Aufprall wurden wahrscheinlich der linke Scheinwerfer sowie die Windschutzscheibe beschädigt. s. auch unsere Pressemitteilung vom 13.11.2021 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5072006

