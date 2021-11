Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen gesucht/ Einbruchsdiebstahl an Automaten einer Waschanlage

Saarburg (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag, 13.11.2021, 16:30 Uhr bis Montag, 15.11.2021, 07:30 Uhr hebelten unbekannte Täter mehrere Bedienungs-/ Münzbehälter einer Autowaschanlage in Saarburg, Graf- Siegfried- Straße auf und entwendeten darin befindliches Münzgeld im dreistelligen Euro- Bereich.

An vier der 5 Waschstationen wurde durch das Aufhebeln die Zuhaltungen/Schlösser und zum Teil die in den Automaten verbauten elektronischen Bauteile beschädigt, so dass der Sachschaden ersten Einschätzungen nach höher als der Stehlgutwert ist.

An einer Waschstation blieb es beim Versuch des Aufbrechens. Eventuell wurden der oder die Täter hier gestört.

Die Polizeiinspektion Saarburg sucht Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Wachanlage gemacht haben. Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der 06581- 91550.

