Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Gieselerwall

01.08.2021, 06:14 Uhr

Ein Renault kommt in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stößt mit zwei parkenden Pkw zusammen. Die Insassen flüchten nach dem Unfall. Die Polizei ermittelt.

Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Gieselerwall gekommen. Ein Renault war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in zwei am Fahrbahnrand parkende Fahrzeug gefahren. Die Insassen des Renault flüchteten daraufhin zu Fuß in verschiedene Richtungen. Zeugen des Unfalls alarmierten sofort die Polizei, welche in unmittelbarer Näher einen der Insassen auffinden konnte. Dieser gab an, dass er Beifahrer gewesen wäre und nachdem der Fahrer und weitere Insassen geflüchtet waren auch die Flucht ergriffen habe.

Nach ersten Ermittlungen war überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache.

Die Schadenshöhe wird auf circa 24.000EUR geschätzt.

Gegen den noch unbekannten Fahrer des Renault wird nun wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell