POL-BS: Ehrlicher Finder gibt Geldtaschen bei der Polizei ab

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt

31.07.2021, 11:00 Uhr

Ein ehrlicher Finder hat mehrere Geldtaschen mit jeweils einer hohen Summe Bargeld bei der Polizei in der Weststadt abgegeben. Die Taschen konnten später an die Verliererin übergeben werden.

Am Samstag fand ein Mann auf einem Parkplatz in der Weststadt eine Plastiktüte mit drei Geldtaschen. In den Taschen waren insgesamt rund 7000EUR Bargeld. Der ehrliche Finder brachte die Taschen umgehend zur Polizei in der Weststadt. Die verwahrte das Geld und konnte es wenig später an die glückliche Verliererin übergeben.

