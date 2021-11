Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdächtige Personen an abgestelltem, hochwertigen Wohnwagen

Saarburg/ Tawern (ots)

Eine Anwohnerin der Saarburger Straße in Tawern meldet sich in der Nacht zum 16.11.21 gegen 03.00 Uhr bei der Polizeiinspektion Saarburg.

Man habe kurz zuvor versucht den Wohnwagen ihres Nachbarn zu entwenden. Sie sei durch ein lautes Geräusch erwacht, habe aus dem Fenster ihrer Wohnung geschaut und dabei 3, mit Sturmhauben maskierte, dunkel gekleidete Personen gesehen. Diese hätten sich an dem Wohnwagen ihres Nachbarn zu schaffen gemacht.

Offensichtlich sei sie von einem bemerkt worden, so dass sich die 3 Personen (vermutlich männlichen Tatverdächtigen) sofort in ihre mitgeführte, schwarze Limousine gesetzt hätten. Sie seien mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort in Richtung Dorfmitte Tawern geflüchtet. Die Anzeigerin konnte keine genauen Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Kennzeichen machen.

An dem Wohnwagen entstand kein Sachschaden, da die Verdächtigen offensichtlich sehr früh bei Ihrer Tathandlung gestört wurden.

Bei den eingeleiteten Fahndungsmaßnahme der Polizeiinspektion Saarburg konnte das Fahrzeug und die Personen nicht aufgefunden werden.

Die Kriminalinspektion Trier hat die Ermittlungen übernommen. Sie fragte, wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen getätigt, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen können? Mögliche Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Saarburg oder der Kriminalinspektion in Trier unter der 0651- 9779 2250.

