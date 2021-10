Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Wesel (ots)

Bereits am Montagmorgen gegen 06.40 Uhr kam es im Ortsteil Obrighoven zu einem Verkehrsunfall, an dem mehrere Autos beteiligt waren.

An der Schermbecker Landstraße in Höhe der Straße Am Schornacker hatte ein unbekannter Fahrer eines LKW einen Reifen verloren.

Die drei Autofahrer, die alle einen hohen Sachschaden an ihren Wagen haben, fuhren hintereinander in Richtung Autobahn A 3.

Keiner der Fahrer konnte dem Reifen rechtzeitig ausweichen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, der den Reifen verloren hat.

Bitte melden Sie sich bei der Polizeiwache Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell