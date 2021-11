Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Farbschmierereien und Graffitis

Gusenburg (ots)

In der Ortslage Gusenburg kam es laut Zeugenangaben in den letzten Wochen vermehrt zu Sachbeschädigungen an öffentlichen Plätzen und deren Einrichtungen. Auf dem Spielplatz gegenüber der Kirche, an der Bushaltestelle in der Hauptstraße und im unmittelbaren Umfeld wurden Farbschmierereien und Graffitis festgestellt. Außerdem wurde, zumindest teilweise, die Fassade eines Privatgebäudes beschädigt. Durch den Vandalismus ist ein erheblicher Schaden entstanden. Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Sachbeschädigungsdelikte beitragen können.

