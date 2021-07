Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 29.07.2021, 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr, wurde auf einem Großraumparkplatz der Bergedorfer Straße in Ganderkesee ein Pkw Audi, welcher ordnungsgemäß in einer Parkbucht stand, am hinteren linken Kotflügel beschädigt.

Die Schadenhöhe wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Die Beamten der Polizei Wildeshausen leiteten ein Ermittlungs- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04431/9410 von der Polizei Wildeshausen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell