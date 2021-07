Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Ohne gültige Fahrerlaubnis auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Harpstedt unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 28. Juli 2021, gegen 17:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord, in Fahrtrichtung Osnabrück, einen Pkw mit einer Zulassung des Landkreises Vechta. Der 24-jährige Fahrer des Pkw händigte den Beamten vor Ort einen mazedonischen Führerschein aus, der seine Gültigkeit in Deutschland bereits verloren hatte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell