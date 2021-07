Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr am Donnerstag, 29. Juli 2021, circa 07:35 Uhr, mit seinem Pkw die Freiherr-von-Münnich-Straße (K 222) in Hude, Ortsteil Wüsting/Grummersort in Richtung Hude und kam aus bislang unbekannter Ursache kurz vor einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Im weiteren Verlauf schleuderte er über die Gegenfahrbahn auf den linken Seitenstreifen und touchierte dort zwei Leitpfähle. Er setzte seine Fahrt fort. Eine ihm entgegenkommende Zeugin musste ihren Pkw stark abbremsen und auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 300.00 Euro geschätzt.

Gegen den unbekannten Verursacher wurde jeweils ein Straf-und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Nach Angaben der Zeugin habe es sich bei dem Pkw um einen weißen BMW gehandelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, und/oder Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hude, unter der Telefonnummer 04408/80903-0, in Verbindung gesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell