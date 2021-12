Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Brandgeschehen in Innenstadt: Zeugen gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Brandgeschehen in Innenstadt: Zeugen gesucht

In der Nacht zu Montag kam es in Esens zu Brandgeschehen. Zwischen 2 Uhr und 3 Uhr gerieten ein Geländewagen in der Bürgermeister-Becker-Straße, ein Transporter in der Straße Herdetor und zwei Müllcontainer in der Molkereistraße in Brand. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell