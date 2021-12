Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 04.12.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Südbrookmerland - Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, wurde ein 21-jähriger Mann aus Marienhafe mit einem PKW auf der Emder Straße in Südbrookmerland angehalten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Altkreis Norden

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hage - Ein 76-jähriger Mann aus Berumbur wurde am Freitag, gegen 16:00 Uhr, in der Straße "Am Edenhof" durch die Polizei kontrolliert. Dort war er mit einem Pkw unterwegs. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Stattdessen händigte er den Beamten den Führerschein einer fremden Person aus. Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Norden - Als absolut fahruntüchtig erwies sich am frühen Samstag, gegen 01:40 Uhr, ein 26-jähriger Norder, der mit seinem Pkw öffentliche Straße im Stadtgebiet befuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte bei ihm eine Alkoholbeeinflussung von über 2 Promille fest. Dies führte dazu, dass ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen werden musste. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Der 26-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren für sein Fehlverhalten verantworten müssen.

Berauscht unterwegs

Norden - Ein 44-jähriger Mann aus Rechtsupweg befuhr am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, mit einem Pkw öffentliche Straße in Norden, als er von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Die Kontrolle ergab Verdachtsmomente, wonach der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, die nun auf verbotene Substanzen untersucht wird. Gegen den Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Keine Meldungen

