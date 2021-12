Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Diebstahl im Gewerbegebiet +++ Wiesmoor - Auto zerkratzt +++ Südbrookmerland - Auffahrunfall +++ Großefehn - Auffahrunfall +++ Ihlow - Autofahrerin übersah stehenden Pkw

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Diebstahl im Gewerbegebiet

Zu einem Diebstahl kam es in der Nacht zu Donnerstag im Gewerbegebiet in Hinte. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Baustoffhandel in der Gewerbestraße und entwendeten knapp 30 Edeltannen. Der entstandene Sachschaden liegt im hohen dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Auto zerkratzt

In der Christrosenstraße in Wiesmoor ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag eine Sachbeschädigung. Ein Unbekannter zerkratzte einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes an der rechten Fahrzeugseite und auf dem Dach. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Tatzeit ist zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 9.20 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Auf der B 72 in Südbrookmerland kam es am Donnerstagmorgen zu einem Auffahrunfall. Gegen 9.30 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem BMW auf der B 72 unterwegs und konnte in Höhe der Kreuzung Neue Straße nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er fuhr auf einen verkehrsbedingt wartenden 45-jährigen Mercedes-Fahrer auf, dessen Auto auf einen Mercedes einer 51-Jährigen geschoben wurde. Die Frau wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der 19-Jährige war zunächst von der Unfallstelle geflüchtet. Er meldete sich später bei der Polizei.

Großefehn - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Großefehn sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Gegen 16.50 Uhr fuhren auf dem Postweg hintereinander ein BMW, ein VW Caddy und ein Mazda. Der 56 Jahre alte Mazda-Fahrer fuhr auf den VW Caddy auf, der dadurch auf den BMW geschoben wurde. Der 51-jährige Fahrer des VW Caddy und der 34-jährige Fahrer des BMW hatten verkehrsbedingt gehalten, was der Mazda-Fahrer offenbar zu spät erkannte. Der Mazda-Fahrer und der VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Ihlow - Autofahrerin übersah stehenden Pkw

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Ihlow verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr war eine 66 Jahre alte Frau mit einem Ford auf der Friesenstraße in Richtung Auricher Straße unterwegs, als sie nach ersten Erkenntnissen einen auf der Fahrbahn stehenden VW Polo übersah. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Auto zusammen. Durch den Aufprall wurde sie schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell