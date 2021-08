Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Herringen (ots)

Am Mittwoch, 04. August 2021, um 18.15 Uhr wurde ein 64-jähriger Radfahrer im Kreuzungsbereich Dortmunder Straße / Herringer Weg leicht verletzt. Der 64-Jährige aus Hamm befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg des Herringer Wegs, um an der Einmündung zur Dortmunder Straße weiter geradeaus zu fahren. Im Einmündungsbereich beabsichtigte eine 57-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Mercedes von der Dortmunder Straße kommend dieser nach rechts zu folgen. Hier kam es zum Zusammenstoß und der Radfahrer kam zu Fall. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. (ab)

