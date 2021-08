Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Achtung - Falsche Handwerker

Hamm-Heessen (ots)

Ein falscher Handwerker täuschte am Dienstag, 3. August, ältere Damen in ihren Seniorenwohnungen. In einem Fall erbeutete er mit seiner dreisten Masche Bargeld.

Gegen 17.30 Uhr klingelte der Unbekannte an den Türen einer 85- und einer 74-Jährigen in einem Seniorenwohnheim am Bockelweg. Er gab an, dass es zu einem Wasserschaden im Haus gekommen sei und er als Handwerker nun im Badezimmer die Wasserhähne kontrollieren müsse.

Hierzu forderte er die Bewohnerinnen auf, bei laufendem Wasser im Bad zu bleiben, während er den Wasseranschluss in der Küche überprüfe. Tatsächlich durchsuchte er währenddessen die Wohnung nach möglichem Diebesgut. In beiden Fällen blieb der Trickdieb jedoch erfolglos.

Mehr Erfolg hatte er kurze Zeit darauf in einem Seniorenwohnheim an der Mansfelder Straße. Gegen 18 Uhr verschaffte er sich mit der gleichen Masche Zutritt in die Wohnung einer 87-Jährigen. Während sich die Seniorin im Badezimmer aufhielt, gelang es dem Unbekannten Bargeld aus einer Schublade zu stehlen und zu flüchten.

Der falsche Handwerker sprach akzentfrei deutsch, ist 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und dunkelblonde Haare. Er trug eine graue Jacke, Jeanshose und eine medizinische Maske.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Nötigenfalls sollte man Fremde draußen warten lassen und telefonisch nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. Im Notfall und wenn man glaubt, Opfer eines Trickdiebstahls oder eines Trickbetrugs geworden zu sein, sollte die Polizei über den Notruf 110 informiert werden.

Weitere Informationen zu den Maschen der Trickdiebe sind hier zu finden: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/ (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell