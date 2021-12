Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugen nach Bedrohung gesucht +++ Aurich - Unfallflucht +++ Krummhörn - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen nach Bedrohung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer mutmaßlichen Bedrohung, die sich bereits am 21.11.2021 in Norden ereignete. Ein 41 Jahre alter Mann war nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 14 Uhr zu Fuß in der Uffenstraße unterwegs und traf an der Zuwegung zum Parkplatz einer Bildungseinrichtung auf eine Gruppe von drei männlichen Personen. Eine der Personen soll den 41-Jährigen angesprochen und im weiteren Verlauf mit einem Messer bedroht haben. Das mutmaßliche Opfer flüchtete unverletzt und meldete den Vorfall bei der Polizei. Bei der Personengruppe soll es sich um zwei Heranwachsende im Alter von etwa 17 bis 20 Jahren sowie einen Mann im Alter von etwa 40 Jahren gehandelt haben. Der Mann wird beschrieben als etwa 1,70 Meter groß mit kurzen hellen Haaren und Stoppelbart. Er führte ein Fahrrad mit sich. Die beiden Heranwachsenden sollen kurze dunkle Haare haben und eine schmächtige Statur. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

In Aurich kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Gegen 19 Uhr parkte ein Autofahrer seinen silbernen VW Golf in einer Sackgasse, Am Edelstein. Als der Mann am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am linken Frontbereich fest. Ein bislang Unbekannter hatte den Wagen offenbar beschädigt und war geflüchtet, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Krummhörn - Von Fahrbahn abgekommen

Eine 32 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochabend in Rysum von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau fuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrem Renault auf der Landesstraße, als sie nach eigenen Angaben von einer Windböe erfasst wurde. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Renault kam in einem Graben zum Stehen. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

