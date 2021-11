Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto am Fahrbahnrand beschädigt +++ Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auto am Fahrbahnrand beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht zu Dienstag in Wittmund ein Auto beschädigt. Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, stieß der Unbekannte in der Ludwig-Franzius-Straße mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand geparkten roten Ford Fiesta. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Sonntag, 21.11.2021, in Wittmund ereignete. Ein bislang Unbekannter kam gegen 2 Uhr auf der Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild. Der Verursacher flüchtete. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen VW LT. Das Fahrzeug weist vermutlich einen abgerissenen Seitenspiegel und eine beschädigte Seitenscheibe auf. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell