Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Sachbeschädigung an Kirche +++ Südbrookmerland - Autos stießen frontal zusammen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Sachbeschädigung an Kirche

An der Kirche in Großefehn kam es zu einer Sachbeschädigung. Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, beschädigten Unbekannte vor der Kirche einen Schaukasten und zerstörten ein Fenster am Spritzenhaus. Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Großefehn entgegen unter Telefon 04943 925660.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autos stießen frontal zusammen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 13 Uhr in der Gemeinde Südbrookmerland. Im Woldenweg in Forlitz-Blaukirchen war nach ersten Erkenntnissen ein 53 Jahre alter Renault-Fahrer in Richtung Riepe unterwegs. Auf einer Brücke geriet er offenbar zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden 69-jährigen Audi-Fahrer zusammen. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell