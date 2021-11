Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, den 27./28.11.2021

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Brand eines Kraftfahrzeuges

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein Fahrzeugtransporter auf einem Parkplatz an der Auricher Landstraße in Großefehn aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Hierbei brannte der Motorraum samt Führerhaus komplett aus. Nach dem zügigen Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das auf der Ladefläche befindliche Fahrzeug verhindert werden, sodass dieses nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt blieb. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 30.000 Euro beziffert.

Aurich - Körperverletzung

Vor einer Lokalität in der Marktpassage in Aurich kam es am Sonntagmorgen, zwischen 3 und 4 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in dessen Verlauf ein 20-jähriger Mann aus dem Kreis Cuxhaven eine Kopfnuss bekam und im Anschluss gegen eine Laterne fiel. Hierbei verletzte sich das Opfer leicht. Der Beschuldigte sowie die weiteren Personen der Auseinandersetzung entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am frühen Samstagabend wollte eine 34-jährige Frau aus Neuschoo von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr der Auricher Straße in Moordorf einfahren und übersah hierbei die querende 16-jährige Moordorferin, die mit ihrem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr. Die Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagabend, zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz am Pferdemarkt in Aurich ein schwarzer VW Scirocco an der linken Heckseite beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Daher werden Zeugen gebeten, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, sich mit der Polizei Aurich unter 04941 6060 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Trunkenheit im Verkehr

Am späten Samstagabend wurde ein 32-jähriger Auricher mit seinem Fahrrad angehalten, weil er in Schlangenlinien die Esenser Straße in Aurich befuhr und das Fahrrad zudem nicht in einem technisch einwandfreien Zustand war. Hierbei wurde festgestellt, dass er stark unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Aufgrund der Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ihlow - Trunkenheit im Verkehr

Ein 51-jähriger Großefehner wollte mit seinem Pkw in der Nacht zu Sonntag vom Münkeweg nach links in die Kirchdorfer Straße in Ihlow einbiegen und kam hierbei von der Fahrbahn ab, sodass er im gegenüberliegenden Graben zum Stehen kam. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung beim Verursacher des Unfalls festgestellt. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 21-jähriger Mann aus Großefehn die Kanalstraße I in Wiesmoor und kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, sodass Sachschaden verursacht wurde. Der Verursacher entfernte sich jedoch fußläufig und beließ den Pkw vor Ort. Im Anschluss wurde er jedoch angetroffen und es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Neben der durchgeführten Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheins erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 18-Jähriger aus Norden wurde am Samstag gegen 22:10 Uhr durch eine Streifenbesatzung auf dem Burggraben kontrolliert, wo er mit einem E-Scooter unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle haben sich Hinweise ergeben, wonach der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich einer Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung auch für die Fahrer von E-Scootern gelten, wenn diese im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden.

Großheide - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Eine 51-jährige Frau aus der Gemeinde Dornum wollte am Samstag gegen 20:15 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Linienweg in Großheide wenden. Beim Zurücksetzen geriet sie in einen wasserführenden Straßengraben, blieb nach ersten Erkenntnissen aber glücklicherweise unverletzt. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Frau deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden hat. Es wurde eine Atemalkoholbeeinflussung von fast 2 Promille festgestellt Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Der Pkw der Frau wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Wirdum - Verkehrsunfallflucht

Am 23.11.2021 gegen 16:50 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter PKW-Führer die Grimersumer Straße bei Wirdum in Fahrtrichtung Wirdum. Dort kam er in den Gegenverkehr, wodurch eine Hyundai-Fahrerin ausweichen musste und auf den Grünstreifen geriet. Dabei fuhr sie gegen einen Leitposten. Durch den Aufprall entstand Sachschaden am PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Körperverletzung

Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Wohnsiedlung in Esens zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern aus Esens. Nach einem Streit auf einer privaten Feier schlug der 20-jährige Beschuldigte das 28 Jahre alte Opfer mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erleidet eine leichte Verletzung und Schmerzen.

Burhafe - Sachbeschädigung am Pkw

In der Nacht zu Samstag wurde ein grüner Kastenwagen auf einem Privatparkplatz an der Hauptstraße in Burhafe zerkratzt. Es wurden unter anderem nationalsozialistische Symbole in den Lack eingeritzt. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462/9110 entgegen.

Carolinensiel - Versuchte Einbrüche in zwei Gebäude

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter sich unbefugt Zutritt in den Edeka Markt an der Bahnhofstraße in Carolinensiel zu verschaffen. Die Täter scheiterten bei der Tatausführung. Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es in einer nahegelegenen Apotheke an der Wittmunder Straße. Auch hier konnten die Täter nicht in das Objekt gelangen. Am Objekt entstand leichter Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittmund unter 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Carolinensiel - Einbruch in Souvenirgeschäft

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zugang zu einem Souvenirladen in der Kirchstraße in Carolinensiel. Bei dem Einbruch wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462/9110 zu melden.

Wittmund - Körperverletzung zwischen zwei Männern

Zu einer Körperverletzung zwischen zwei Wittmundern kam es bereits am frühen Samstagabend im Bereich der Brückstraße in Wittmund. Im Rahmen eines Streits verpasste der 17-jährige Beschuldigte dem 25-jährigem Opfer drei Kopfnüsse. Das Opfer erlitt hierbei Schmerzen und Nasenbluten.

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, gegen 2:30 Uhr, kam ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich Holtgast mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Dunum - Verkehrsunfall durch Fahrbahnglätte

Am Sonntagabend, gegen 23 Uhr, verlor ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Wittmund aufgrund von Fahrbahnglätte die Kontrolle über seinen Pkw. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Der Fahrzeugführer bleibt hierbei glücklicherweise unverletzt.

