Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Körperverletzung +++ Aurich - Betrunkene Autofahrerin +++ Aurich - Pedelec-Fahrer verletzt +++ Ihlow - Betrunken gefahren

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 32-jährigen Mannes ist es am Freitagmittag in Aurich gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte das Opfer den 63 Jahre alten Täter beim Marktplatz auf die Maskenpflicht hingewiesen. Der Auricher schlug dem Opfer daraufhin unvermittelt in das Gesicht. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunkene Autofahrerin

Eine 56-Jährige war am Freitag in Aurich betrunken mit ihrem Auto unterwegs. Die Polizei hielt die Frau in der Von-Jhering-Straße an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Frau aus Aurich wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Pedelec-Fahrer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Freitag in Aurich mit einem Pedelec-Fahrer kollidiert. Gegen 18.24 Uhr war die 28 Jahre alte Audi-Fahrerin auf dem Hoheberger Weg in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah sie ersten Erkenntnissen nach einen entgegenkommenden 54-jährigen Pedelec-Fahrer und erfasste ihn. Der Mann aus Aurich wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Ihlow - Betrunken gefahren

Ein 50 Jahre alter Autofahrer wurde am Samstag in Ihlow von der Polizei angehalten. Bei der Verkehrskontrolle in der Loogstraße stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell