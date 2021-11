Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht +++ Lütetsburg - Lichtzeichenanlage beschädigt +++ Südbrookmerland - Nach Auffahrunfall: Polizei sucht Golf-Fahrer

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

In der Nacht zu Samstag wurde in Norden im Syngaogenweg ein Auto beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, gegen die Fahrertür eines blauen VW Polo und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verursacher war offenbar mit einem weißen Pkw unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Lütetsburg - Lichtzeichenanlage beschädigt

In Lütetsburg ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einer Lichtzeichenanlage kollidiert. Zu dem Unfall kam es in der vergangenen Woche, vermutlich am Dienstag oder Mittwoch. Beschädigt wurde an der L6 zum Kaakweg die Ampel einer dortigen Schrankenanlage. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Südbrookmerland - Nach Auffahrunfall: Polizei sucht Golf-Fahrer

Auf der Emder Straße in Südbrookmerland kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall. Gegen 17.45 Uhr fuhr eine Frau mit einem weißen Audi in Richtung Moordorf, als ein vorausfahrender VW-Golf-Fahrer an der Kreuzung zum Heuweg an einer Grün zeigenden Ampel unvermittelt abbremste. Die Audi-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den weißen VW Golf Plus auf. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Moordorf fort. Er konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Audi wurde durch den Unfall beschädigt und auch der VW Golf müsste hinten rechts einen Schaden aufweisen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf den weißen VW Golf Plus und dessen Fahrer unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell