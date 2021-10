Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Brand

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es in der Werner-Seelenbinder-Straße zum Brand im Gebäude des örtlichen Sportlerheims. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen gerieten Mülltonnen unter einem Vorbau in Brand, wobei das Feuer anschließend auf die Kellerräume übergriff. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Schaden wird jedoch auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Die Tatzeit liegt zwischen 01.30 Uhr und 20.40 Uhr. Wer hat verdächtige Personen zu dieser Zeit gesehen? Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0243825/2021) entgegen. (db)

