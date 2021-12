Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund: Neue Erkenntnisse zu Bränden in Wirdum

Aurich/Wirdum (ots)

Neue Erkenntnisse zu Bränden in Wirdum

Im Rahmen der Untersuchungen zu mehreren Bränden in Wirdum hat die Polizei neue Erkenntnisse. Bei dem Schuppenbrand vom 20.11.2021 und dem Brand eines landwirtschaftlichen Hofes vom 22.10.2021 geht die Polizei nach derzeitigem Erkenntnisstand von Brandstiftung aus.

Darüber hinaus haben die Beamtinnen und Beamten zu dem Schuppenbrand einen Tatverdächtigen ermitteln können. Der mutmaßliche Täter, ein 27 Jahre alter Mann aus Brookmerland, steht im Verdacht, das Feuer auf dem Grundstück im Siedlerweg gelegt zu haben.

Ob der 27-Jährige für weitere Brände verantwortlich ist, die sich seit einigen Wochen und Monaten in Wirdum ereigneten, wird derzeit untersucht.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Seit Oktober 2020 war es im ostfriesischen Wirdum zu einer Häufung von Brandgeschehen gekommen. Die Polizei geht in allen sieben Fällen von Brandstiftung aus. Bereits am 13. Oktober 2020 geriet in Wirdum eine Lagerhalle mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach in Brand. Der entstandene Schaden wurde damals auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Am 25. Juli 2021 brannte in der Grimersumer Straße ein alter Wohnwagen und am 7. August 2021 eine leerstehende Doppelhaushälfte im Kirchwarfenweg. Nur durch ein Großaufgebot der Feuerwehr ließ sich ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Durch das Feuer in dem Wohnhaus entstand ein geschätzter Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Am 4. September wurden im Neulander Weg zudem Strohballen in Brand gesetzt. Im Oktober 2021 brannte ein Carport und wenige Tage später auf einem landwirtschaftlichen Hof die Scheune. Der entstandene Schaden durch den Scheunenbrand liegt mindestens im sechsstelligen Euro-Bereich. Zuletzt war es am 20. November 2021 zu dem Schuppenbrand im Siedlerweg gekommen. Ein möglicher Zusammenhang der Taten ist derzeit nicht auszuschließen.

Die Polizei ermittelt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Brandgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Rufnummer 04941 606215 zu melden.

