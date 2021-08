Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte räumen Auto aus

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer haben sich am Donnerstagmorgen in der Otterberger Straße an Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Als die Diebe entdeckt wurden, flüchteten sie. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Kurz vor 6 Uhr war ein 46-jähriger Fahrzeughalter dabei, seinen Pkw zu beladen. Während er für wenige Minuten nochmal zurück in seine Wohnung ging, machten sich zwei Unbekannte an seinem Auto zu schaffen. Bei seiner Rückkehr traf der 46-Jährige die Männer an. Sie waren in das Fahrzeug gebeugt und offensichtlich damit beschäftigt, den Wagen auszuräumen. Als der Fahrzeughalter sie entdeckte, gaben die Diebe Fersengeld. Sie flüchteten und rannten mit ihrer Beute in Richtung Obere Straße davon. Die Männer stahlen einen Geldbeutel mit Ausweisdokumenten, eine Tasche und eine Flasche Parfum.

Von den Tätern ist bekannt, dass sie etwa 1,80 Meter und circa 1,70 Meter groß sind. Beide sind von schmaler Statur. Der größere war unter anderem mit einer Jeanshose und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet, der kleinere trug ebenfalls eine Jeans und ein dunkles Oberteil.

Vermutlich hatte sich das Duo noch an einem anderen Wagen zu schaffen gemacht. Bei der Polizei meldete sich ein 43-Jährigen, der ebenfalls Opfer von Dieben wurde. Sein Auto parkte auch in der Otterberger Straße. Aus dem Wagen wurden ein Geldbeutel mit Bargeld, eine Bankkarte und Ausweisdokumenten gestohlen.

Der 46-Jährige fand später einen Teil seiner Dokumente in der Nähe der Grundschule, dabei lagen auch Dokumente aus dem Auto des 43-Jährigen.

Die Polizei fahndete nach den Dieben, sie konnte die Männer allerdings bislang nicht ausfindig machen. Die Beamten wenden sich daher an die Öffentlichkeit: Wem sind am Donnerstagmorgen die beiden Männer aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell