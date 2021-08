Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen halten betrunkenen Autofahrer an

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Freitag hielten Zeugen in der Pariser Straße einen Autofahrer fest, weil er offensichtlich betrunken war. Sie alarmierten um 23.30 Uhr die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stellten sie bei dem 64-jährigen Fahrer eines Citroen Atemalkoholgeruch fest. Der Mann zeigte deutliche Ausfallerscheinungen und war kaum in der Lage, sich auf den Beinen zu halten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,36 Promille. Die Einsatzkräfte brachten den Beschuldigten zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei stellte die Fahrzeugschlüssel und seinen Führerschein sicher. Die Beamten stellten am Pkw des 64-Jährigen Unfallschäden fest. Nun wird überprüft, ob der Wagen möglichweise in einen Unfall verwickelt war.

Auf den Autofahrer kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell