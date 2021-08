Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkendes Auto gestreift und weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Ein 49-Jähriger hat am Dienstagabend kurz nach halb acht seinen BMW in der Erfenbacher Straße zum Parken abgestellt. Als er am Mittwochnachmittag um 17.45 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass es auf der linken Seite beschädigt war. Offenbar hat ein anderer Autofahrer seinen Wagen beim Vorbeifahren gestreift und so den linken Kotflügel beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Die Polizei sicherte Spuren. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Unfallverursacher ein weißes Auto fährt. Dieses Fahrzeug dürfte an der rechten Seite beschädigt sein.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

