POL-PPWP: Unachtsamkeit verursacht hohen Schaden

Kaiserslautern (ots)

Weil ein 29-jähiger Autofahrer nicht aufgepasst hat, ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Der Mann war mit seinem Mercedes in der Pariser Straße unterwegs. Er fuhr vom Einsiedlerhof kommend in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Abfahrt auf die Bundesstraße 270 musste ein vor ihm fahrender 23-Jähriger seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Der 29-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf seinen Vordermann auf.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Beifahrerin des Vorausfahrenden in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Er lehnte medizinische Hilfe ab. Bei der Überprüfung des 29-Jährigen stellte sich zudem heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Auf ihn kommt eine entsprechende Anzeige zu.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. |mhm

