POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 2 - Oberhausen - Mann stirbt bei Verkehrsunfall

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 2 - Oberhausen - Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Donnerstag, 5. August 2021, 23.49 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am späten Abend auf der A 2 bei Oberhausen verletzte sich ein Mann so schwer, dass er kurze Zeit später in einem Krankenhaus starb.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 34 Jahre alter Mann aus Polen mit einem Lkw die A 2 in Fahrtrichtung Oberhausen, als er im Autobahnkreuz Oberhausen verkehrsbedingt bremsen musste. Dies bemerkte ein 36 Jahre alter Mann aus Recklinghausen, der mit einem Ford Transit auf derselben Fahrspur unterwegs war, offensichtlich zu spät und fuhr auf das Heck des Lkw auf. Der 36-Jährige erlitt aufgrund des Aufpralls schwere Verletzungen und starb kurz darauf in einer Klinik. Die Richtungsfahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme zum Teil bis 3:40 Uhr gesperrt.

