POL-D: Verkehrsunfall in Pempelfort - Radfahrer kollidiert mit Pkw - 27-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 4. August 2021, 19:00 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern am frühen Abend ein 27-jähriger Radfahrer, als er mit einem Pkw kollidierte. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der 27-jährige Düsseldorfer mit seinem Rad in entgegengesetzter Richtung auf dem Gehweg der Vagedesstraße. Im Kreuzungsbereich Prinz-Georg-Straße/Vagedesstraße wollte er abbiegen. Eine 32-jährige Fahrerin war zeitgleich mit ihrem BMW auf der Prinz-Georg-Straße unterwegs und bemerkte den Fahrradfahrer bei ihrem eigenen Abbiegevorgang zu spät. Der Radfahrer prallte gegen den Pkw und verletzte sich dabei so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

