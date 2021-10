Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei führt Präsenzstreifen in Eickelborn und Benninghausen durch

Lippstadt (ots)

Die Polizei führte am Dienstagvormittag (26. Oktober 2021) in Eickelborn und Benninghausen Präsenzstreifen durch. Im Rahmen des Präsenzeinsatzes wurden 17 Verkehrsverstöße festgestellt. Die Beamten überprüften im Rahmen ihrer Tätigkeiten an einer "Beschwerdestelle" in der Flurstraße, zu verschiedenen Uhrzeiten, die Geschwindigkeiten von Kraftfahrzeugen. Verstöße konnten hierbei nicht festgestellt werden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell