Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Warnblinklichtanlage macht auf Tatverdächtige aufmerksam

Soest (ots)

Ein Autobesitzer bemerkte in der Nacht von Montag auf Dienstag (26. Oktober), gegen 01.30 Uhr, dass die Warnblinklichtanlage, seines an der Niederbergheimer Straße geparkten Wagens, blinkte. Als er zu seinem Auto ging, sah er zwei unbekannte Männer im Wagen und informierte die Polizei. Die Beamten stellten die 23 Jahre und 46 Jahre alten Tatverdächtigen vom Möhnesee zur Rede. Angeblich wollten sie nur im Wagen schlafen. In der Nähe eines Tatverdächtigen konnte ein Rucksack aufgefunden werden, der einem anderen Autofahrer am Sonntag aus seinem Wagen an der Osthofenstraße entwendet wurde. Neben einer Brille mit Etui konnte ein darin befindliches Navigationsgerät von "Medion" noch nicht zugeordnet werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die seit kurzem ein solches Navigationsgerät oder eine Brille mit Etui vermissen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

