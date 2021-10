Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Hovestadt - Ausfräsung wird Motorradfahrer zum Verhängnis

Lippetal (ots)

Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Anröchte befuhr am Dienstag (26. Oktober 2021), gegen 06.10 Uhr, die Brückenstraße in Richtung Herzfeld, als er ausgangs einer 90-Grad-Kurve auf einen ausgefrästen Straßenbelag geriet und stürzte. Durch den Verkehrsunfall wurde er mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

