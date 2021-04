Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hohen-Sülzen (ots)

Der 43-jährige Wormser fuhr mit seinem kürzlich erworbenen Sportwagen auf der Kreisstraße 40 von Worms-Pfeddersheim in Richtung Hohen-Sülzen. Dabei überholte er einen davor fahrenden Pkw und fuhr ungebremst auf die Einmündung zur Landesstraße 455 zu. In der dortigen Linkskurve verlor der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und konnte dem Kurvenverlauf nicht mehr folgen, sodass er von der Fahrbahn abkam und geradeaus den Grünstreifen durchfuhr. Anschließend wurde der Pkw über die Landesstraße 455 geschleudert und kam letztlich erst in dem gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde lediglich leichtverletzt, seine Beifahrerin verblieb glücklicherweise unverletzt. Der Pkw erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden, die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Da der Mann auch leicht alkoholisiert war, wurde sein Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

