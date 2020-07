Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (269/2020) Unfallflucht im Nikolausberger Weg - Polizei sucht Verursacher

Göttingen (ots)

Göttingen, Nikolausberger Weg Donnerstag, 23. Juli 2020, gegen 13.10 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Am Donnerstagmittag (23.07.2020) kam es gegen 13.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Nikolausberger Weg in Göttingen.

Ersten Erkenntnissen zufolge musste eine 39 Jahre alte Frau mit ihrem weißen VW Golf in einer Baustellenverengung an einer roten Ampel halten. Als diese auf Grünlicht umsprang, fuhr der hinter ihr befindliche Wagen zügig an, um auf den hinter der Ampel links beginnenden zweiten Fahrstreifen zu gelangen. Hierbei touchierte der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw den VW an der linken hinteren Fahrzeugseite und entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich weiter zu kümmern.

Die Ermittler des 7. Fachkommissariats sind nun auf der Suche nach dem Unfallverursacher und fragen: Wer kann Angaben zu einem dunklen Pkw-Kombi mit Göttinger Kennzeichen und einem Fanaufkleber vom 1. FC Union Berlin im unteren Bereich der Heckscheibe machen?

Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell