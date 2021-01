Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Freitag gegen 15.00 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau die Waldhornstraße, aus Richtung Schlossplatz kommend, über eine dortige Rechtskurve, in Richtung Kronenplatz. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sie auf regennasser Fahrbahn nach links, über den dortigen Fahrstreifen, von ihrer Fahrbahnseite ab und rutschte durch den Gegenverkehr über den Bordstein in eine Hecke. Die junge Frau verließ daraufhin mit Beifahrern den Unfallwagen, einen weißen Mercedes mit Hamburger Zulassung, und flüchtete zunächst unerkannt. Kurze Zeit später kam sie mit einem Taxi an die Unfallstelle zurück und gab sich als Fahrerin zu erkennen. Die Frau ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zeugen und mögliche gefährdete andere Verkehrsteilnehmer, die zur Unfallzeit als Gegenverkehr die Waldhornstraße in Richtung Schloss befuhren, werden ersucht sich beim Polizeirevier KA-Marktplatz unter der Rufnummer 0721/666-3311 zu melden.

