Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mülleimer brannte +++ Norden - Unfallflucht auf Parkplatz +++ Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mülleimer brannte

Bereits am Dienstag, 23.11.2021, kam es in Norden zu einem Brandgeschehen in der Kirchstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand setzten Unbekannte zwischen 20.45 Uhr und 21.10 Uhr am Aufgang zum Jan-ten-Doornkaat-Koolmannplatz einen Mülleimer an einer dortigen Straßenlaterne in Brand. Der Mülleimer wurde durch das Feuer zerstört. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere eine Gruppe Jugendlicher, die sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben soll, um Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße in Norden kam es am Samstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes gegen einen VW Tiguan. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Unfallflucht

An der Oldersumer Straße in Aurich wurde am Wochenende ein VW Polo beschädigt. Ein bislang Unbekannter stieß zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, mit seinem Fahrzeug in Höhe Lazarettweg gegen den Wagen am Fahrbahnrand. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

