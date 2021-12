Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 05.12.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Diebstahl eines LKW

Wiesmoor - Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstagabend verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmensitz in der Ilexstraße in Wiesmoor. Dort demontierten die Täter die Kennzeichen von einem zugelassenen LKW und montierten sie an einem abgemeldeten LKW. Mit diesem Fahrzeug, einem weißen Mercedes (offener Kipper mit Kran), entfernten sich die Personen in unbekannte Richtung. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Körperliche Auseinandersetzung

Südbrookmerland - Am Sonntagmorgen, gegen 03:40 Uhr, wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass zwei Kleingruppen aneinander geraten waren. Zwei Personen (19 und 20 Jahre aus Aurich) wurden bei dem Vorfall im Gesicht verletzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Altkreis Norden

Hausalarm verhindert Schlimmeres

Norden - Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:20 Uhr geriet eine 93-jährige Norderin in der eigenen Wohnung in eine missliche und hilflose Lage. Da die Frau einen Hausnotruf besaß und diesen betätigen konnte, wurden umgehend Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei alarmiert. Durch die Rettungskräfte konnte die Frau sehr schnell aus ihrer Lage befreit und in ein Krankenhaus verbracht werden. Ohne den Hausnotruf hätte die Frau sich vermutlich deutlich länger in der hilflosen Lage befunden.

Landkreis Wittmund

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Blomberg - Im Zeitraum von Donnerstag, 10:00 Uhr, bis Samstag, 10:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Fensterscheiben eines unbewohnten Einfamilienhauses an der Raiffeisenstraße in Blomberg. Zudem wurde ein Fenster eines auf dem Grundstück abgestellten Wohnwagens herausgerissen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Esens unter 04971 926500 in Verbindung zu setzen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Westerholt - Am Samstagmittag wurde ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Bereich Westerholt auf der Nordener Straße in Westerholt-Nenndorf mit einem Roller festgestellt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war und keine Fahrerlaubnis trotz der 45 Km/H-Zulassung vorweisen konnte. Damit war auch die Weiterfahrt für den 16-Jährigen beendet und er wurde an seine Eltern übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall bei Schneeglätte

Stedesdorf - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 06:20 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Esenser die Landesstraße 10 in Fahrtrichtung Wittmund und kam auf gerader Strecke aufgrund der einsetzenden Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kam er auf einer angrenzenden Weide in einem Entwässerungsgraben zum Stehen. Der stark beschädigte Audi konnte nur unter Zuhilfenahme eines Abschleppdienstes aus dem Graben gezogen werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Pkw, an der Weidefläche sowie an der Grabenböschung wird auf 6000 Euro geschätzt.

