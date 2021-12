Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht +++ Wittmund-Burhafe - Brand einer Lagerhalle

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Am Freitag kam es auf der Borgholter Straße in Wittmund zu einem Verkehrsunfall. Zwischen 7.40 Uhr und 7.50 Uhr war eine 28-Jährige mit einer Mercedes A-Klasse in Richtung Hovel unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum Schnapper Weg kam ihr ein roter Pkw entgegen. In einer Kurve stießen die beiden Autos an den Außenspiegeln zusammen. Der Fahrer des roten Autos setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Brandgeschehen

Wittmund-Burhafe - Brand einer Lagerhalle

In Wittmund-Burhafe kam es am Montagabend aus noch ungeklärter Ursache in einer Lagerhalle zu einem Brandgeschehen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 17.50 Uhr zu dem Feuer in der Upsteder Straße alarmiert. Die Örtlichkeit wurde aufgrund der Rauchentwicklung weiträumig abgesperrt. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell