Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Schilder entwendet +++ Wittmund - Kupferrohre gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Schilder entwendet

Unbekannte haben in Esens drei Schilder von Verkehrszeichen gestohlen. Es wurden nach ersten Erkenntnissen in der Hartwarder Straße ein Ortsschild und zwei Ortshinweistafeln entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Montag, 22.11.2021, bis Montag, 29.11.2021. Sachdienliche Hinweise auf den Verbleib der Schilder oder Angaben zu den Tätern nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Wittmund - Kupferrohre gestohlen

In Wittmund haben Unbekannte mehrere Kupferrohre einer Kirche gestohlen. Die Täter betraten nach ersten Erkenntnissen zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 9.50 Uhr, das Gelände der St. Nicolai Kirche, Am Kirchplatz, und entwendeten vier etwa drei Meter lange Fallrohre aus Kupfer, die der Dachentwässerung des Gebäudes dienten. Zudem wurden weitere Rohre beschädigt und vor der Kirche die Laternen ausgetreten. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

