Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Stollhofen - Aufgefahren und geflüchtet

Rheinmünster, Stollhofen (ots)

Bei einem Auffahrunfall zweier Fahrzeuge ist am Mittwochmittag ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Gegen 14:15 Uhr fuhr ein 45-jähriger Alfa Romeo-Fahrer auf der Rastatter Straße (L75) in Richtung Stollhofen und musste aufgrund eines Lkws in Höhe einer Bushaltestelle bis zum Stillstand abbremsen. Ein bislang unbekannter hinterherfahrender Audi-Lenker erkannte die Situation offenbar zu spät, fuhr auf den Alfa Romeo auf und schob diesen nach vorne. Der Audi-Fahrer zeigte sich uneinsichtig und fuhr weiter Richtung Hügelsheim ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Weil sich der Fahrer des Alfa-Romeo jedoch das Kennzeichen seines Unfallgegners merken konnte, erwartet diesen nun ein Ermittlungsverfahren.

/jp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell