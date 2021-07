Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tageswohnungseinbruch

Nienstädt/Sülbeck (ots)

(ma)

Im Nienstädter Ortsteil Sülbeck ist am Dienstag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Stiftstraße eingebrochen worden.

Der oder die Täter zerstörten die Scheibe an der Terrassentür, um in das Wohnhausinnere des Einfamilienhauses zu gelangen.

Nach einer ersten Schadensaufstellung ist aus den Räumlichkeiten ein Flachbildfernseher entwendet worden.

Mögliche Zeugen der Tat, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, können sich mit der Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-95930, in Verbindung setzen.

