Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrer eines silbernen Kleinwagens gesucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Die Verkehrsunfallsachbearbeiter der Polizei Bückeburg suchen den Fahrer eines silbernen Kleinwagens, der im Verdacht steht, eine Verletzung einer 24jährigen Fußgängerin hervorgerufen zu haben, die sich am Montag gg. 18.55 Uhr an der Bückeburger Ampelanlage "Am Oberstenhof" verletzte.

Nach Angaben von Zeugen überfuhr ein auf Anfang/Mitte 20 Jahre geschätzter Fahrzeugführer, die Rotlichtzeigende Fußgängerampel. Die sich bereits auf der Mitte der Fahrbahn in Richtung Schloßgartenstraße befindliche Bückeburgerin musste nach ihren Angaben einen "Sprint ansetzten", um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Hierbei zog sich die Frau eine Knieverletzung zu. Der silberne Pkw hätte kurz angehalten, sei dann aber fortgefahren.

Der gesuchte Autofahrer, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet wurde, soll rot/blonde Haare haben, welche an den Seiten kurz und oben etwas länger/wuschelig sind.

Hinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell