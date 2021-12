Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bäckerei

Wegberg-Klinkum (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 11.30 Uhr, am Sonntag (12. Dezember) und 4.30 Uhr, am Montag (13. Dezember) gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei an der Alten Landstraße. Anschließend öffneten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Was sie genau entwendeten, wird noch ermittelt.

