Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bürgerhaus

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Ein unbekannter Täter hebelte am Dienstag, 14. Dezember, gegen 5.45 Uhr, die Seitentür eines Bürgerhauses an der Pestalozzistraße auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Er entwendete Kleingeld und Cola Flaschen. Durch eine Überwachungskamera wurde die Tat gefilmt, so dass der Einbrecher als männlich, etwa 17 bis 25 Jahre alt und zirka 165 bis 170 Zentimeter groß beschrieben werden kann. Er war hell gekleidet und trug zur Tatzeit eine Mütze. Außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder den direkten Link nutzen: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell