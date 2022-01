Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - VW brennt aus

Gronau (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntag gegen 18.30 Uhr ein VW Passat an der Enscheder Straße in Brand geraten. Der Wagen stand auf einem Parkplatz zur Mühlenmathe gelegen, als die Einsatzkräfte anrücken mussten. Der Fahrzeugeigentümer ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

