Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drei Elektroräder gestohlen

Bocholt (ots)

Auf Pedelecs abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Montag an der Mendelssohnstraße in Bocholt. Die Täter entwendeten aus einer Garage zwei schwarze Elektrofahrräder der Marke Flyer. Aus einer weiteren Garage in der Nachbarschaft stahlen die Täter ein anthrazitfarbenes Pedelec des Herstellers Gazelle. Die Kripo in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

