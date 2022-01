Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stehlen Küchenmaschinen

Bocholt (ots)

Mehrere Küchenmaschinen, ein Laptop sowie Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zum Montag in Bocholt gestohlen. Die Täter waren mit Gewalt in einen gastronomischen Betrieb an der Weberstraße eingedrungen: Um hineinzukommen, hebelten sie ein Fenster auf. Im Einzelnen erbeuteten die Unbekannten zwei Dönergrillgeräte, zwei Teigmaschinen, Kaffeemaschinen, Toaster, Mixer, mehrere Messer und Käseschneider, einen tragbaren Computer der Marke Samsung sowie Wechselgeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

