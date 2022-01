Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Bochum mit Bezug nach Gescher

Bochum / Gescher (ots)

Nachfolgend die Pressemitteilung der Polizei Bochum (unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5123370 finden Sie auch ein Foto):

Die Polizei sucht Michael A. (53) aus Witten und bittet um Zeugenhinweise.

Zuletzt gesehen wurde Michael A. am Mittwoch, 12. Januar, in Dortmund. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich in Dortmund oder in Gescher aufhalten könnte. Eine Eigengefährdung ist nicht auszuschließen.

Michael A. ist ca. 175 bis 180 cm groß und schlank. Er hat kurze, schwarze Haare, einen dunklen Teint und ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild. Er könnte mit einem Fahrrad unterwegs sein.

Das Bochumer Kommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 - 909 4120 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle Jens Artschwager Telefon: 0234 909 1023 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://bochum.polizei.nrw/Die Polizei sucht Michael A. (53) aus Witten und bittet um Zeugenhinweise.

Zuletzt gesehen wurde Michael A. am Mittwoch, 12. Januar, in Dortmund. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich in Dortmund oder in Gescher aufhalten könnte. Eine Eigengefährdung ist nicht auszuschließen.

Michael A. ist ca. 175 bis 180 cm groß und schlank. Er hat kurze, schwarze Haare, einen dunklen Teint und ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild. Er könnte mit einem Fahrrad unterwegs sein.

Das Bochumer Kommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 - 909 4120 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle Jens Artschwager Telefon: 0234 909 1023 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell