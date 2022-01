Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Autofahrer kommt von Straße ab

Legden (ots)

Von der Straße abgekommen ist in der Nacht zum Sonntag ein 28 Jahre alter Autofahrer in Legden. Der Mann hatte die Bundesstraße 474 aus Richtung Legden kommend in Richtung Ahaus befahren, als er in einer Linkskurve nach links von der Straße abkam. Im Entwässerungsgraben endete die Fahrt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Autofahrer. Ein Drogentest schlug auf Amphetamine an. Dem Verunfallten entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

