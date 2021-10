Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Böblingen: Sattelzug schneidet Lkw - Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 03:50 Uhr verunfallte ein Lkw auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ehningen und Böblingen-Hulb, in Fahrtrichtung Stuttgart. Der 28-jährige Fahrer gab an, er habe an der Anschlussstelle Böblingen-Hulb von der Autobahn abfahren wollen und sich bereits auf dem Ausfädelungsstreifen befunden. Plötzlich habe ein weißer 40-Tonner von der rechten Spur auf den Ausfädelungsstreifen gewechselt und dabei den Lkw des 28-Jährigen geschnitten. Dieser wich daraufhin nach rechts aus, um einen Unfall zu verhindern und fuhr in der Folge auf die beginnende Schutzplanke auf. Etwa 30 Meter danach kam der Lkw auf der Schutzplanke zum Stehen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 32.000 Euro. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Abschlepp- und Instandsetzungsarbeiten blieb der rechte Fahrstreifen, als auch der Verflechtungsstreifen für mehrere Stunden gesperrt. Der Fahrer des weißen Sattelzugs setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, 0711 6869-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

